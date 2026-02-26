У Британії кількість людей в готелях для біженців знизилась майже удвічі з 2023 року

У Великій Британії кількість людей у готелях для біженців впала до найнижчого рівня за 18 місяців.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Нові дані вказують, що кількість шукачів притулку, які проживають у готелях по всій Великій Британії, впала до найнижчого рівня за 18 місяців.

За даними Міністерства внутрішніх справ, на кінець 2025 року в готелях проживало 30 657 осіб, які шукали притулку, що менше, ніж піковий показник у 56 018 осіб за попереднього уряду на кінець вересня 2023 року.

Також, як зазначається, наприкінці 2025 року в готелях перебувало на 20% менше шукачів притулку порівняно з кінцем попереднього року, а за три місяці з вересня по грудень їхня кількість зменшилася на 15%.

Кількість заяв про надання притулку також зменшилася на 6,5% – з 108 тисяч до 101 тисячі, попри збільшення кількості прибулих на невеликих човнах у 2024 році.

Уряд пообіцяв припинити використання готелів для розміщення шукачів притулку до кінця терміну повноважень цього парламенту.

Нагадаємо, влітку писали, що здатність уряду Великої Британії розміщувати шукачів притулку в готелях опинилася під загрозою після того, як суд заборонив використання готелю The Bell в Ессексі для мігрантів.

Готель Bell Hotel став центром антиімміграційних протестів після того, як минулого місяця шукач притулку, який там проживав, був звинувачений у сексуальному насильстві над 14-річною дівчиною.

28 серпня британський уряд подав апеляцію на тимчасовий судовий наказ Високого суду Лондона, який забороняє розміщувати шукачів притулку в готелі The Bell в Еппінгу.

Наприкінці жовтня Велика Британія депортувала ефіопського шукача притулку, якого помилково звільнили з в'язниці після засудження за сексуальні злочини, що викликали багатомісячні антиімміграційні протести.