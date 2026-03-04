Велика Британія застосує "аварійне гальмо" у візовій політиці

Велика Британія заявила, що заблокує навчальні візи для громадян чотирьох країн і призупинить видачу робочих віз для афганців, використовуючи так зване "аварійне гальмо" для стримування зростання кількості заяв про надання притулку.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Імміграція залишається одним з найбільш політично чутливих питань у Великій Британії.

Міністерство внутрішніх справ, яке має намір заблокувати навчальні візи для громадян Афганістану, Камеруну, М'янми та Судану, заявило, що кількість заяв про надання притулку від студентів з цих країн зросла більш ніж у п'ять разів між 2021 і 2025 роками.

Воно також зазначило, що кількість заяв від афганців на робочі візи зараз перевищує кількість виданих віз.

"Велика Британія завжди надаватиме притулок людям, які втікають від війни та переслідувань, але наша візова система не повинна бути предметом зловживань. Саме тому я приймаю безпрецедентне рішення відмовити у видачі віз громадянам, які намагаються скористатися нашою щедрістю", – заявила міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд.

За даними уряду, кількість заяв про надання притулку, поданих після в'їзду за легальними візами, з 2021 року зросла більш ніж утричі й склала 39% від 100 тисяч осіб, які подали заявки минулого року.

Уряд заявив, що майже 16 тисяч громадян з чотирьох зазначених країн наразі отримують підтримку з державних коштів, у тому числі понад 6 тисяч – у готелях, що збільшує тиск на витрати на розміщення біженців, які, за оцінками уряду, становлять близько $5,34 млрд на рік.

Уряд наголосив, що зміни набудуть чинності 26 березня. Також там зазначили, що уряд має намір створити нові обмежені "безпечні та легальні шляхи" після стабілізації системи надання притулку.

26 лютого писали, що у Великій Британії кількість людей у готелях для біженців впала до найнижчого рівня за 18 місяців.

Нагадаємо, влітку здатність уряду Великої Британії розміщувати шукачів притулку в готелях опинилася під загрозою після того, як суд заборонив використання готелю The Bell в Ессексі для мігрантів.

Готель Bell Hotel став центром антиімміграційних протестів після того, як шукач притулку, який там проживав, був звинувачений у сексуальному насильстві над 14-річною дівчиною.