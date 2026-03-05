В Британии хотят отменить безусловную помощь для просителей убежища

Великобритания планирует лишить жилья и финансовой поддержки просителей убежища, которые работают нелегально, нарушают закон или могут себя обеспечивать, в рамках новых мер, направленных на уменьшение стимулов для нелегального въезда в страну.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Новые меры министра внутренних дел Шабаны Махмуд базируются на подходе Дании и являются частью более широкой реформы, в которую входят: закрытие отелей для беженцев, усиление политики выселения и создание единой системы обжалования.

"Поддержка и жилье для беженцев теперь будут иметь условия – они будут предоставляться только тем, кто придерживается наших правил", – заявила Махмуд.

По словам Министерства внутренних дел, долговременная законная обязанность Великобритании предоставлять поддержку и жилье просителям убежища будет отменена и заменена системой, когда Британия будет оказывать помощь только тем, кто соблюдает правила и не имеет средств для самообеспечения.

Как отмечается, может быть прекращена помощь тем, кто работает нелегально, отказывается от выселения, совершает уголовные преступления или имеет финансовую возможность либо законное право на работу.

Эти меры, требующие одобрения парламента, вступят в силу в июне и станут частью более широкого пакета, который, по словам правительства, усилит контроль за границей, сохраняя при этом защиту людей, спасающихся от конфликтов и преследований.

Накануне Великобритания заявила, что заблокирует учебные визы для граждан четырех стран и приостановит выдачу рабочих виз для афганцев, используя так называемый "аварийный тормоз" для сдерживания роста количества заявлений о предоставлении убежища.

В конце февраля писали, что в Британии количество людей в отелях для беженцев упало до самого низкого уровня за 18 месяцев.