Каллас зауважила, що Київ та Близький Схід "атакують ті самі дрони"

Іран експортує війну в різні країни, і ті самі дрони, які щодня атакують Київ, тепер атакують держави Близького Сходу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком відеоконференції глав МЗС ЄС 5 березня.

Ті самі іранські дрони сьогодні атакують як Україну, так і Близький Схід, наголосила головна дипломатка ЄС.

"Сьогодні у нас відбудеться надзвичайна зустріч міністрів закордонних справ ЄС та міністрів країн Перської затоки. Ми обговорюємо те, що зараз відбувається на Близькому Сході", – розповіла Каллас.

Вона підкреслила, що "Іран експортує війну, намагаючись поширити її на якомога більше країн, щоб посіяти хаос – а ми закликаємо до стабільності та розглядаємо, що можемо зробити разом".

"Що ми спостерігаємо на Близькому Сході – ми бачимо фактично ті самі безпілотники, які щодня атакують Київ, а тепер атакують і Близький Схід", – відзначила головна дипломатка ЄС.

Вона ще раз підкреслила, що "Україна насправді також може допомогти країнам Перської затоки, оскільки вона розробила ефективні перехоплювачі дронів та засоби захисту від них".

"Тож ми можемо розглянути, як об'єднати ці зусилля, щоб допомогти країнам відбивати атаки безпілотників. Це і є суть нашої сьогоднішньої дискусії", – підбила підсумки Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", Каллас також звернула увагу, що війна на Близькому Сході має прямий вплив на перебіг війни в Україні, адже зброя та оборонні потужності, зокрема системи ППО, які потрібні в Україні, спрямовуються на Близький Схід.

Нагадаємо, ​​5 березня скликана неформальна відеоконференція глав МЗС ЄС щодо ситуації на Близькому Сході.

Напередодні Каллас заявила про ризики того, що ситуація на Близькому Сході може вийти з-під контролю.