Каллас отметила, что Киев и Ближний Восток "атакуют одни и те же дроны"

Иран экспортирует войну в разные страны, и те же самые дроны, которые ежедневно атакуют Киев, теперь атакуют государства Ближнего Востока.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас перед началом видеоконференции глав МИД ЕС 5 марта.

Те же иранские дроны сегодня атакуют как Украину, так и Ближний Восток, подчеркнула главный дипломат ЕС.

"Сегодня у нас состоится чрезвычайная встреча министров иностранных дел ЕС и министров стран Персидского залива. Мы обсуждаем то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке", – рассказала Каллас.

Она подчеркнула, что "Иран экспортирует войну, пытаясь распространить ее на как можно больше стран, чтобы посеять хаос – а мы призываем к стабильности и рассматриваем, что можем сделать вместе".

"Что мы наблюдаем на Ближнем Востоке – мы видим фактически те же беспилотники, которые ежедневно атакуют Киев, а теперь атакуют и Ближний Восток", – отметила главный дипломат ЕС.

Она еще раз подчеркнула, что "Украина на самом деле также может помочь странам Персидского залива, поскольку она разработала эффективные перехватчики дронов и средства защиты от них".

"Поэтому мы можем рассмотреть, как объединить эти усилия, чтобы помочь странам отражать атаки беспилотников. Это и есть суть нашей сегодняшней дискуссии", – подвела итоги Кая Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", Кая Каллас также обратила внимание, что война на Ближнем Востоке имеет прямое влияние на ход войны в Украине, ведь оружие и оборонные мощности, в частности системы ПВО, которые нужны в Украине, направляются на Ближний Восток.

Напомним, 5 марта созвана неформальная видеоконференция глав МИД ЕС по ситуации на Ближнем Востоке.

Накануне Каллас заявила о рисках того, что ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля.