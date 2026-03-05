У Берліні засудили сирійця за спробу вбивства туриста біля меморіалу Голокосту

У Німеччині засудили до понад 10 років тюремного ув’язнення сирійського біженця, який минулого року поранив ножем туриста біля берлінського меморіалу Голокосту.

Про це повідомив у четвер, 5 березня, представник берлінського суду, пише Reuters, передає "Європейська правда".

За словами представника берлінського суду, сирійський біженець засуджений до 13 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у спробі вбивства.

Йдеться про 20-річного прихильника "Ісламської держави", який ножем поранив у шию 30-річного іспанського туриста біля меморіалу в центрі німецької столиці.

Він завдав йому небезпечних для життя травм, через які чоловікові довелося зробити екстрену операцію і ввести в штучну кому.

Прокурори заявили, що сирійський громадянин, судячи з усього, планував вбити євреїв протягом декількох тижнів, очевидно, мотивований конфліктом на Близькому Сході, саме тому він і вибрав це місце.

Нагадаємо, восени канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час відкриття відреставрованої синагоги пообіцяв рішуче протидіяти антисемітизму в країні.

Він також заявляв, що міграція є одним з ключових чинників зростання антисемітизму в Німеччині.

У січні 2026 року уряд Німеччини разом із меморіальними установами, присвяченими пам’яті жертв Голокосту, закликав соціальні мережі активніше протидіяти поширенню фальшивих зображень, створених за допомогою штучного інтелекту, які спотворюють та баналізують історичні події Другої світової війни.