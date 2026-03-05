В Берлине осудили сирийца за попытку убийства туриста возле мемориала Холокоста

В Германии приговорили к более чем 10 годам тюремного заключения сирийского беженца, который в прошлом году ранил ножом туриста возле берлинского мемориала Холокоста.

Об этом сообщил в четверг, 5 марта, представитель берлинского суда, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По словам представителя берлинского суда, сирийский беженец приговорен к 13 годам тюремного заключения по обвинению в попытке убийства.

Речь идет о 20-летнем стороннике "Исламского государства", который ножом ранил в шею 30-летнего испанского туриста возле мемориала в центре немецкой столицы.

Он нанес ему опасные для жизни травмы, из-за которых мужчине пришлось сделать экстренную операцию и ввести в искусственную кому.

Прокуроры заявили, что сирийский гражданин, судя по всему, планировал убить евреев в течение нескольких недель, очевидно, мотивированный конфликтом на Ближнем Востоке, именно поэтому он и выбрал это место.

Напомним, осенью канцлер Германии Фридрих Мерц во время открытия отреставрированной синагоги пообещал решительно противодействовать антисемитизму в стране.

Он также заявлял, что миграция является одним из ключевых факторов роста антисемитизма в Германии.

В январе 2026 года правительство Германии вместе с мемориальными учреждениями, посвященными памяти жертв Холокоста, призвало социальные сети активнее противодействовать распространению фальшивых изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые искажают и банализируют исторические события Второй мировой войны.