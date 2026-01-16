У Німеччині закликали соцмережі боротися з ШІ-фейками про Голокост

Уряд Німеччини разом із меморіальними установами, присвяченими пам’яті жертв Голокосту, закликав соціальні мережі активніше протидіяти поширенню фальшивих зображень, створених за допомогою штучного інтелекту, які спотворюють та баналізують історичні події Другої світової війни.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як йдеться у спільному листі, опублікованому цього тижня, меморіальні комплекси колишніх нацистських концтаборів і документаційні центри висловили серйозну стурбованість хвилею AI Slop – низькоякісного або навмисно маніпулятивного контенту, що стосується масового знищення понад шести мільйонів євреїв нацистським режимом.

Меморіальні установи заявили, що ці зображення з'явилися частково з метою привернути увагу і заробити гроші, а частково для того, щоб "розмити історичні факти, змінити ролі жертв і виконавців або поширити ревізіоністські наративи".

До цих установ належать меморіальні центри Берген-Бельзен, Бухенвальд, Дахау та інших концентраційних таборів, де були вбиті євреї, а також інші люди, зокрема роми та синти.

Вони заявили, що соціальні мережі повинні активно боротися з фальшивими зображеннями, пов'язаними з Голокостом, замість того, щоб чекати, поки користувачі повідомлять про них, забезпечуючи їх чітке маркування та запобігаючи їх монетизації.

Як зазначається, зображення містили дуже емоційні ілюстрації вигаданих подій, таких як зустрічі в'язнів концентраційних таборів та їхніх визволителів або дітей за колючим дротом.

Міністр з питань культури та засобів масової інформації Німеччини Вольфрам Ваймер заявив, що підтримує зусилля меморіальних установ щодо чіткого маркування зображень, створених штучним інтелектом, та, за необхідності, їх видалення.

"Це питання поваги до мільйонів людей, які були вбиті та переслідувані під час нацистського режиму терору", – заявив він у листі агентству.

Восени писали, що німецький аукціонний дім Felzmann мав розпочати продаж приватної колекції, що містить документи та предмети, пов'язані з жертвами нацистських злочинів.

Глава польського МЗС Радослав Сікорський після інформації про цей аукціон мав розмову його німецьким колегою Йоганном Вадефулем. Польська влада закликає повернути артефакти до Державного музею Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.

А Вадефуль, своєю чергою, рішуче засудив спроби проведення суперечливого аукціону предметів.