Польша продлила действие "буферной зоны" в приграничье с Беларусью

Польша еще на три месяца продлила действие решения о "буферной зоне" в приграничье с Беларусью, установленную для усиленного контроля безопасности.

Об этом заявили в МВД Польши 5 марта, пишет "Европейская правда".

Министерство внутренних дел Польши сообщило о продлении на 3 месяца действия буферной зоны вдоль польско-белорусской границы, объясняя это продолжающимся миграционным давлением и необходимостью противодействовать контрабанде. С новым продлением, решение действует до 6 июня 2026 года.

"Буферная зона позволяет эффективнее противодействовать попыткам нелегального пересечения границы... Мы с радостью отмечаем снижение миграционного давления, но еще не считаем это устойчивой тенденцией, поэтому продолжим использовать все средства, которые до сих пор помогали нам останавливать нелегальную миграцию на этом маршруте", – отметили в ведомстве.

За период с 5 декабря 2025 года польские пограничники зафиксировали более 280 попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси, что на 80% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Так называемая буферная зона, введенная с июня 2024 года, охватывает пограничный участок протяженностью около 78 км. На участке длиной 59 км запретная зона охватывает полосу шириной 200 метров от госграницы, на участке длиной 15 км в пределах природных заповедников ее ширина составляет 2 км, а на 4-километровом участке, который определили особо рискованным – четыре километра.

Действие решения пересматривают каждые 90 дней.

Напомним, ранее Польша построила 5-метровый забор со средствами наблюдения на границе с Беларусью, чтобы эффективнее останавливать нелегальных мигрантов. Строительство начали вскоре после возникновения этого маршрута при содействии белорусских властей летом 2021 года.