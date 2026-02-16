У Польщі повідомили про чергові повітряні кулі, що залетіли з боку Білорусі

У Польщі повідомили про чергову появу у повітряному просторі "об’єктів", що залетіли з території Білорусі – майже точно метеокуль з контрабандою цигарок, як у попередні рази.

Про це повідомили на сторінках Прикордонної служби та Оперативного командування ЗС Польщі, пише "Європейська правда".

У Прикордонній службі розповіли, що вночі з 15 на 16 лютого 2026 року у повітряному просторі спостерігалися об'єкти, що залетіли з боку Білорусі; їхнє переміщення відстежувалося всіма відповідними службами.

"Ймовірно, це контрабандні повітряні кулі. Тривають заходи щодо встановлення обставин інциденту", – йдеться у заяві.

В Оперативному командуванні ЗС Польщі теж зазначили, що йшлося про "об'єкти, схожі на повітряні кулі".

"Об'єкти постійно ідентифікувалися і залишалися під наглядом систем військової розвідки. Ситуація була контрольованою і не становила загрози для безпеки повітряного руху або польських громадян. Спостережувані порушення нашого повітряного простору не відрізнялися від інцидентів, які спостерігалися останнім часом в районі польсько-білоруського кордону", – зазначили у заяві.

У деякі періоди такі інциденти були майже щоденними.

Нещодавно прикордонники затримали вісім осіб, яких вважають частиною мережі контрабанди за допомогою метеозондів.

Нагадаємо, нальоти метеозондів з контрабандою з Білорусі стали серйозною проблемою також для Литви. На початку грудня ці інциденти стали регулярними і поставили під загрозу роботу аеропорту Вільнюса. Тоді уряд Литви оголосив надзвичайний стан.