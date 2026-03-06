СМИ: Кремль напрямую присоединился к выборам у Орбана, в Венгрии действуют политтехнологи РФ

Журналисты-расследователи совместно с европейскими службами безопасности установили, что правитель России Владимир Путин поручил группе политических технологов и военной разведке РФ вмешаться в парламентские выборы в Венгрии в апреле, чтобы обеспечить победу действующего премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в расследовании проекта VSquare.

По данным источников, Путин поручил "заниматься" Венгрией Сергею Кириенко, первому заместителю главы администрации, который является разработчиком всей инфраструктуры политического влияния России – как внутренней, так и внешней.

Именно Кириенко стоит за кампанией российского вмешательства в президентские выборы в Молдове 2024 года. Тогда Россия привлекла сети покупки голосов, тролль-фермы и местных активистов, чтобы настроить общественное мнение против прозападной президента Майи Санду.

Подобную операцию Кириенко вместе с руководителем Главного управления Кремля по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадимом Титовым готовит в Венгрии.

План предусматривает размещение российских экспертов по манипулированию социальными медиа в посольстве РФ в Будапеште. Для прикрытия они получили служебные и дипломатические паспорта, что обеспечивает им определенную неприкосновенность.

По данным источников, такая команда в Будапеште состоит из трех человек и работает в посольстве по поручению Главного управления Генерального штаба ВС России.

Кроме того, известно, что сам Кириенко поддерживает связи с некоторыми организаторами избирательной кампании партии Орбана "Фидес".

Эта информация известна источникам из национальной безопасности по меньшей мере трех европейских стран, поэтому секретные службы многих стран ЕС и НАТО, вероятно, уже знают о намерениях Кремля и следят за ситуацией.

Журналисты добавляют, что антиукраинские нарративы премьера Венгрии Виктора Орбана только усиливают прикрытие для российских дезинформационных операций, которые лучше всего работают, когда информационная экосистема страны уже восприимчива к ним.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что партия венгерского премьера потерпит поражение на выборах и тогда будет возможна нормализация отношений с Венгрией.

Также Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" предоставят Вооруженным силам Украины.

Читайте также статью Вредно для нас, полезно Орбану. Зеленский должен прекратить "кормить" венгерскую пропаганду.