Зеленський: якщо одна особа в ЄС блокуватиме €90 млрд, то дамо адресу цієї особи ЗСУ
Президент Володимир Зеленський висловив сподівання на припинення блокування кредиту ЄС на 90 млрд "однією особою", натякаючи на угорського прем'єра Віктора Орбана.
Про це він сказав під час брифінгу у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс Україна".
Президент говорив про необхідність внесення українською стороною передплати за замовлені у Швеції та Франції літаки Gripen і Rafale.
"Надіємося, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 млрд, або перший транш з 90 млрд і в українських воїнів буде зброя. Інакше – даємо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим – нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою", – сказав Зеленський.
Як відомо, Угорщина стоїть на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту.
Днями президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що партія угорського прем'єра зазнає поразки на виборах і тоді буде можлива нормалізація відносин з Угорщиною.
