ЗМІ: Ісландія може провести референдум про відновлення переговорів з ЄС восени

Уряд Ісландії запропонує парламенту провести восени референдум щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу, які були припинені понад десять років тому.

Про це повідомив державний телеканал RUV з посиланням на обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

Як зазначається, міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір представить на засіданні уряду вранці 6 березня пропозицію про прийняття парламентської резолюції щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу, і, якщо не буде змін, ця пропозиція буде представлена парламенту наступного тижня.

У коаліційній угоді уряду передбачено, що національний референдум щодо відновлення переговорів про членство в Європейському Союзі буде проведено не пізніше 2027 року.

За даними співрозмовників, референдум пропонується провести наприкінці літа або на початку осені, найімовірніше, наприкінці вересня.

Нагадаємо, Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада Ісландії пояснила це невдачами єврозони.

У липні 2025 року Гуннарсдоттір заявила, що її країна має достатню підтримку населення для відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу.

