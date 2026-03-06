СМИ: Исландия может провести референдум о возобновлении переговоров с ЕС осенью

Правительство Исландии предложит парламенту провести осенью референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский Союз, которые были приостановлены более десяти лет назад.

Об этом сообщил государственный телеканал RUV со ссылкой на осведомленных собеседников, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир представит на заседании правительства утром 6 марта предложение о принятии парламентской резолюции о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский Союз, и, если не будет изменений, это предложение будет представлено парламенту на следующей неделе.

В коалиционном соглашении правительства предусмотрено, что национальный референдум о возобновлении переговоров о членстве в Европейском Союзе будет проведен не позднее 2027 года.

По данным собеседников, референдум предлагается провести в конце лета или в начале осени, скорее всего, в конце сентября.

Напомним, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были приостановлены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснили это неудачами еврозоны.

В июле 2025 года Гуннарсдоттир заявила, что ее страна имеет достаточную поддержку населения для возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Бегство от Трампа: почему Исландия может возобновить движение к членству в ЕС и что этому будет мешать