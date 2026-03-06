У Британії заарештували чотирьох підозрюваних у шпигунстві для Ірану

Поліція Лондона повідомила про арешти чотирьох осіб, підозрюваних у шпигунстві для іранської розвідки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Затриманих підозрюють у стеженні за місцями та особами, пов’язаними з єврейською громадою Лондона, йдеться у заяві правоохоронців.

Одного іранця та трьох осіб з подвійним громадянством Британії та Ірану, було заарештовано вранці в районах Барнет та Вотфорд.

Поліція також повідомила про затримання ще шістьох інших чоловіків Гарроу за підозрою у сприянні злочинцю.

"Ці арешти є частиною тривалого розслідування та частиною нашої постійної роботи щодо припинення зловмисної діяльності там, де ми її підозрюємо", – заявила керівниця відділу боротьби з тероризмом у поліції Лондона Гелен Фланаган.

Нагадаємо, цього тижня поліція Британії заарештувала трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, один із них виявився чоловіком депутатки від Лейбористської партії Джоані Рід.

Також у вівторок стало відомо, що Греція затримала 36-річного громадянина Грузії, підозрюваного у шпигунстві за військово-морською базою США на острові Крит.