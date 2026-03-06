У Британії заарештували чотирьох підозрюваних у шпигунстві для Ірану
Поліція Лондона повідомила про арешти чотирьох осіб, підозрюваних у шпигунстві для іранської розвідки.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.
Затриманих підозрюють у стеженні за місцями та особами, пов’язаними з єврейською громадою Лондона, йдеться у заяві правоохоронців.
Одного іранця та трьох осіб з подвійним громадянством Британії та Ірану, було заарештовано вранці в районах Барнет та Вотфорд.
Поліція також повідомила про затримання ще шістьох інших чоловіків Гарроу за підозрою у сприянні злочинцю.
"Ці арешти є частиною тривалого розслідування та частиною нашої постійної роботи щодо припинення зловмисної діяльності там, де ми її підозрюємо", – заявила керівниця відділу боротьби з тероризмом у поліції Лондона Гелен Фланаган.
Нагадаємо, цього тижня поліція Британії заарештувала трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, один із них виявився чоловіком депутатки від Лейбористської партії Джоані Рід.
Також у вівторок стало відомо, що Греція затримала 36-річного громадянина Грузії, підозрюваного у шпигунстві за військово-морською базою США на острові Крит.