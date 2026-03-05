У Британії чоловіка депутатки від лейбористів заарештували за ймовірне шпигунство для Китаю

Поліція Британії заарештувала трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, один із них виявився чоловіком депутатки від Лейбористської партії Джоані Рід.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Напередодні столична поліція Лондона оголосила про три арешти підозрюваних у шпигунстві на користь китайської розвідки. Правоохоронці затримали двох осіб віком 68 та 43 років в Уельсі та 39-річного чоловіка в Лондоні.

Згодом ЗМІ встановили, що йдеться про Девіда Тейлора, директора лобістської фірми Earthcott Limited та чоловіка лейбористки Джоані Рід.

Сама Рід заявила, що не мала підстав підозрювати свого чоловіка у шпигунстві.

"Я ніколи не бачила нічого, що могло б змусити мене підозрювати, що мій чоловік порушив якийсь закон. Я не беру участі в бізнесі мого чоловіка, і ні я, ні мої діти не є частиною цього розслідування", – заявила депутатка.

Ситуація викликала занепокоєння в уряді Британії, який наразі очолює Лейбористська партія. Члени політсили висловили занепокоєння втручанням Китаю у внутрішні справи країни, враховуючи потеплішання у відносинах між Лондоном та Пекіном.Тим часом опозиційні консерватори звинувачують прем’єра Кіра Стармера в спробі "умиротворення" Китаю.

Зазначимо, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер шукає зближення з Китаєм з моменту приходу до влади в липні 2024 року, та навіть здійснив візит до Пекіна – вперше за останні 8 років.

При цьому Лондон і Пекін неодноразово обмінювалися звинуваченнями у шпигунстві.

А 20 січня уряд Великої Британії дав згоду на будівництво Китаєм суперечливого "мегапосольства" у Лондоні.