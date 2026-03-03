Греція затримала підозрюваного у шпигунстві за військовою базою США

Грецькі правоохоронці повідомили про затримання 36-річного громадянина Грузії, підозрюваного у шпигунстві за військово-морською базою США на острові Крит.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Kathimerini.

За даними правоохоронців, чоловік прибув з Німеччини 3 лютого та зупинявся в готелі поблизу затоки Суда.

У цьому місці на Криті розташовані військові об'єкти Греції, США та НАТО. А нещодавно там зафіксували американський атомний авіаносець "Джеральд Р. Форд", який зупинявся там перед відплиттям на Близький Схід.

З 10 лютого громадянин Грузії проживав у готелі навпроти військово-морської бази, а 16 лютого навіть хотів змінити готель, щоб мати кращий вигляд на військовий об'єкт.

Джерело в грецькій розвідці повідомило, що на телефоні підозрюваного було знайдено фотографії американського авіаносця.

Чоловіка було затримано в аеропорту Афін за інформацією розвідувальної служби країни. Нині влада Греції розслідує його можливі зв'язки з Іраном.

У червні грецька поліція заарештувала ще одного чоловіка за підозрою у шпигунстві. Той також кілька днів зупинявся в готелі поблизу військово-морської бази США на заході Криту. Правоохоронці встановлюють можливий зв’язок між двома випадками.

Нагадаємо, у понеділок Греція оголосила, що відправляє два фрегати і два винищувачі F-16 на Кіпр у зв'язку із загрозою безпеці навколо середземноморського острова.

Це сталося після того, як Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.