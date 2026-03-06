Фіцо став на захист Орбана після заяви Зеленського про 90 млрд євро

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував президента Володимира Зеленського за те, що він натякнув на угорського прем’єра Віктора Орбана, коли висловлював сподівання на припинення блокування кредиту ЄС на 90 млрд "однією особою".

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Прем’єр Словаччини виставив відео Зеленського, де той сказав, що "якщо одна особа в ЄС блокуватиме €90 млрд", то він дасть "адресу цієї особи ЗСУ".

Після цього Фіцо висловив "повну солідарність" зі своїм угорським колегою Орбаном.

"Якщо президент України продовжить так поводитися, може статися так, що інші держави-члени ЄС також заблокують кредит для України у розмірі 90 млрд", – заявив він.

Відтак він попросив президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Європейської ради Антоніу Кошту, а також головну дипломатку ЄС Каю Каллас "дистанціюватися від обурливих шантажних заяв президента України Володимира Зеленського".

Нагадаємо, в угорському уряді вважають "відкритою погрозою" заяву Зеленського.

