В Угорщині заявили, що вважають "погрозою" заяву Зеленського про Орбана і ЗСУ

В угорському уряді вважають "відкритою погрозою" заяву президента України Володимира Зеленського, який раніше висловив сподівання на припинення блокування кредиту ЄС на 90 млрд "однією особою", натякаючи на угорського прем'єра Віктора Орбана.

Про це написав у своєму Х речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Ковач, "погрози і шантаж" з боку Зеленського "вийшли далеко за межі будь-яких прийнятних норм".

"Коли хтось погрожує повідомити адресу людини українським солдатам лише тому, що вона не підтримує черговий пакет зброї на суму 90 мільярдів євро, це не дипломатія, а відкрита погроза. Це обурливо", – написав він.

За словами Ковача, Угорщина не піддасться шантажу.

Зеленський раніше, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС і надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

"Нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою", – говорив він.

Як відомо, Угорщина стоїть на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

Днями президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що партія угорського прем'єра зазнає поразки на виборах і тоді буде можлива нормалізація відносин з Угорщиною.

Читайте також статтю Шкідливо для нас, корисно Орбану. Зеленський має припинити "годувати" угорську пропаганду.