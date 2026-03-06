Фицо встал на защиту Орбана после заявления Зеленского о 90 млрд евро

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал президента Владимира Зеленского за то, что он намекнул на венгерского премьера Виктора Орбана, когда высказывал надежду на прекращение блокирования кредита ЕС на 90 млрд "одним человеком".

Премьер Словакии выставил видео Зеленского, где тот сказал, что "если один человек в ЕС будет блокировать €90 млрд", то он даст "адрес этого человека ВСУ".

После этого Фицо выразил "полную солидарность" со своим венгерским коллегой Орбаном.

"Если президент Украины продолжит так вести себя, может случиться так, что другие государства-члены ЕС также заблокируют кредит для Украины в размере 90 млрд", – заявил он.

Затем он попросил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Европейского совета Антониу Кошту, а также главного дипломата ЕС Каю Каллас "дистанцироваться от возмутительных шантажных заявлений президента Украины Владимира Зеленского".

Напомним, в венгерском правительстве считают "открытой угрозой" заявление Зеленского.

