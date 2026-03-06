ЗМІ дізнались, як відбувалося затримання українських інкасаторів в Угорщині

Антитерористичний центр Угорщини (TEK) здійснив захоплення двох інкасаторських автомобілів з України в момент, коли автівки зупинилися на заправці поблизу Будапешта.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Telex.

За даними джерел Telex, у четвер, 5 березня, Антитерористичний центр Угорщини здійснив рейд на автомобілі з українськими номерами, що перевозили готівку, на заправці на трасі М5.

Силовики витягли з машини людей, одягнених у чорне, і поклали на землю. За рейдом спостерігало кілька очевидців.

Після завершення операції колона автомобілів Антитерористичного центру вирушила до Будапешта.

ЗМІ, які мали інформацію про рейд, надсилали запити до поліції та TEK з цього приводу, але так і не отримали відповіді.

У п’ятницю, 6 березня, Національна податкова та митна служба Угорщини відзвітувала про захоплення інкасаторських автомобілів та працівників банку з України, заявивши, що затримання здійснювалося у співпраці з TEK "за підозрою у відмиванні коштів".

Стверджується, що серед затриманих був колишній генерал української спецслужби, який здійснював управління вантажем, що складався з 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

Нагадаємо, першим про захоплення українських інкасаторів і великої суми валюти повідомив Національний банк України. Йдеться про працівників Ощадбанку, які перевозили готівку з Австрії до України.

Згодом стало відомо, що викрадені угорськими силовиками інкасаторські авто сховали в Антитерористичному центрі Угорщини. Варто зауважити, що ця структура і до того брала участь в антиукраїнських провокаціях режиму Орбана. Водночас місце перебування працівників банку залишається невідомим.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.