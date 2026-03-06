СМИ узнали, как происходило задержание украинских инкассаторов в Венгрии

Антитеррористический центр Венгрии (TEK) осуществил захват двух инкассаторских автомобилей из Украины в момент, когда машины остановились на заправке неподалеку от Будапешта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Telex.

По данным источников Telex, в четверг, 5 марта, Антитеррористический центр Венгрии осуществил рейд на автомобили с украинскими номерами, перевозившие наличные деньги, на заправке на трассе М5.

Силовики вытащили из машины людей, одетых в черное, и положили на землю. За рейдом наблюдали несколько очевидцев.

После завершения операции колонна автомобилей Антитеррористического центра отправилась в Будапешт.

СМИ, которые располагали информацией о рейде, направляли запросы в полицию и TEK по этому поводу, но так и не получили ответа.

В пятницу, 6 марта, Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии отчиталась о захвате инкассаторских автомобилей и сотрудников банка из Украины, заявив, что задержание проводилось в сотрудничестве с TEK "по подозрению в отмывании средств".

Утверждается, что среди задержанных был бывший генерал украинской спецслужбы, который осуществлял управление грузом, состоявшим из 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золота.

Напомним, первым о захвате украинских инкассаторов и крупной суммы валюты сообщил Национальный банк Украины. Речь идет о сотрудниках Ощадбанка, которые перевозили наличные из Австрии в Украину.

Впоследствии стало известно, что похищенные венгерскими силовиками инкассаторские автомобили спрятали в Антитеррористическом центре Венгрии. Стоит отметить, что эта структура и до того участвовала в антиукраинских провокациях режима Орбана. В то же время местонахождение сотрудников банка остается неизвестным.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия "терроризмом и захватом заложников", а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.