ЄС оголосив про нові інвестиції на 1,5 млрд євро для сприяння відновленню України

6 березня шостий Керівний комітет Інвестиційної програми для України (UIF) схвалив новий пакет із восьми програм, які допоможуть Україні вирішити найнагальніші економічні та соціальні проблеми.

Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні, передає "Європейська правда".

Ці програми, вартість яких становить 1,5 млрд євро і які мають на меті залучити 3,4 млрд євро нових інвестицій, нададуть підтримку таким життєво важливим секторам, як енергетика, освіта, зв’язок, сільське господарство та малий бізнес, а також фінансуватимуть будівництво укриттів в освітніх закладах.

Вперше UIF також виділить кошти на технології подвійного призначення та стратегічні галузі. Це відповідає зобов’язанням Європейської комісії, оголошеним на інвестиційній конференції ЄС-Україна в листопаді минулого року.

Під головуванням Єврокомісії шосте засідання Керівного комітету Інвестиційної програми для України зібрало у п'ятницю представників держав-членів ЄС, спостерігачів від Європарламенту, уряду та Верховної Ради України, уряду Норвегії, а також ключових європейських та міжнародних фінансових інституцій.

Оголошені нові програми будуть реалізовані фінансовими установами, деякі з яких вже співпрацюють з Єврокомісією в Україні (ЄБРР, МБРР, KfW, IFC), а також новими партнерами (Finnvera, BPIFrance, CDP), що свідчить про важливість UIF у залученні нових партнерів.

На сьогодні UIF вже виділив 8,4 млрд євро, що становить 90% його загального потенціалу. Очікується, що ці кошти дозволять мобілізувати 25,2 млрд євро інвестицій в Україну.

UIF є частиною Ukraine Facility на суму 50 млрд євро, призначеного для залучення державних і приватних інвестицій для відновлення та реконструкції України. Він наділений фінансовими інструментами на загальну суму 9,5 млрд євро. Метою Інвестиційної програми для України є безпосередній внесок та мобілізація інвестицій для відновлення, реконструкції та модернізації.

Як відомо, з початку 2024 року головною лінією фінансової допомоги Україні з боку ЄС стала програма за назвою Ukraine Facility із заявленою вартістю в 50 млрд євро.

Починаючи з 2-го кварталу 2024 року ЄС прив'язує надання коштів до втілення Україною реформ. На кожний квартал Україна має індикатори – певні зміни, які Київ має втілити або рішення, які має ухвалити. А щоби додатково юридично підтвердити свою готовність, уряд прописав усі кроки та терміни виконання у документі за назвою "План України".

