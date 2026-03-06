ЕС объявил о новых инвестициях на 1,5 млрд евро для содействия восстановлению Украины

6 марта шестой Руководящий комитет Инвестиционной программы для Украины (UIF) одобрил новый пакет из восьми программ, которые помогут Украине решить наиболее актуальные экономические и социальные проблемы.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине, передает "Европейская правда".

Эти программы, стоимость которых составляет 1,5 млрд евро и которые призваны привлечь 3,4 млрд евро новых инвестиций, окажут поддержку таким жизненно важным секторам, как энергетика, образование, связь, сельское хозяйство и малый бизнес, а также будут финансировать строительство укрытий в образовательных учреждениях.

Впервые UIF также выделит средства на технологии двойного назначения и стратегические отрасли. Это соответствует обязательствам Европейской комиссии, объявленным на инвестиционной конференции ЕС-Украина в ноябре прошлого года.

Под председательством Еврокомиссии шестое заседание Руководящего комитета Инвестиционной программы для Украины собрало в пятницу представителей государств-членов ЕС, наблюдателей от Европарламента, правительства и Верховной Рады Украины, правительства Норвегии, а также ключевых европейских и международных финансовых институтов.

Объявленные новые программы будут реализованы финансовыми учреждениями, некоторые из которых уже сотрудничают с Еврокомиссией в Украине (ЕБРР, МБРР, KfW, IFC), а также новыми партнерами (Finnvera, BPIFrance, CDP), что свидетельствует о важности UIF в привлечении новых партнеров.

На сегодняшний день UIF уже выделил 8,4 млрд евро, что составляет 90% его общего потенциала. Ожидается, что эти средства позволят мобилизовать 25,2 млрд евро инвестиций в Украину.

UIF является частью Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро, предназначенного для привлечения государственных и частных инвестиций для восстановления и реконструкции Украины. Он наделен финансовыми инструментами на общую сумму 9,5 млрд евро. Целью Инвестиционной программы для Украины является непосредственный вклад и мобилизация инвестиций для восстановления, реконструкции и модернизации.

Как известно, с начала 2024 года главной линией финансовой помощи Украине со стороны ЕС стала программа под названием Ukraine Facility с заявленной стоимостью в 50 млрд евро.

Начиная со 2-го квартала 2024 года ЕС привязывает предоставление средств к реализации Украиной реформ. На каждый квартал у Украины есть индикаторы – определенные изменения, которые Киев должен реализовать, или решения, которые должен принять. А чтобы дополнительно юридически подтвердить свою готовность, правительство прописало все шаги и сроки выполнения в документе под названием "План Украины".

Подробно о том, как работает Ukraine Facility, читайте в статье "Цена не проведенных реформ".