В ЕС осудили слова Зеленского об Орбане: "Не должно быть угроз в адрес членов ЕС"

В Европейской комиссии считают, что последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана являются неприемлемыми.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил заместитель главного представителя Еврокомиссии Олоф Гилл.



В Еврокомиссии заявили, что Зеленский не должен угрожать государствам-членам ЕС.



"Что касается комментариев президента Зеленского, мы как Европейская комиссия четко заявляем, что такая лексика является неприемлемой. Не должно быть угроз в адрес государств-членов ЕС", – заявил Гилл.



Он добавил, что в ЕС считают, "что такая риторика со всех сторон не является ни полезной, ни способствующей достижению общих целей".



"Мы ведем активные дискуссии со всеми сторонами в этом вопросе. Наша цель здесь – заставить всех немного успокоиться, снизить градус риторики и реализовать упомянутые мной цели, а именно: принять все возможные меры для давления на Россию с целью прекращения ее захватнической войны, предоставить кредит Украине, обеспечить энергетическую безопасность наших государств-членов", – рассказал заместитель главного представителя Еврокомиссии.



Он заверил, что комиссия "будет продолжать спокойно и слаженно работать со всеми сторонами для обеспечения достижения этих целей".



Как сообщала "Европейская правда", президент Зеленский пригрозил "одному человеку", который блокирует кредит ЕС Украине на 90 млрд (намекая на венгерского премьера Виктора Орбана), дать его адрес "ребятам из ВСУ".



Как известно, Венгрия препятствует выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита.



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично поддержал венгерского премьера после того, как Владимир Зеленский сказал, что даст адрес "одному человеку" ВСУ.



