В Данії кажуть про ризик для голосування на виборах за кордоном через кризу на Близькому Сході

Уряд Данії заявив у п'ятницю, що заворушення на Близькому Сході можуть завадити вчасно надійти для підрахунку частині голосів, відданих за кордоном на дострокових парламентських виборах 24 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Через ситуацію на Близькому Сході глобальні авіаперевезення залишаються серйозно порушеними, оскільки ключові хаби, такі як Дубай, Доха та Абу-Дабі, стикаються з перебоями в авіасполученні.

"Міністерство закордонних справ не може в цих обставинах гарантувати, що поштові голоси, віддані в країнах, які постраждали від поточної ситуації, будуть доставлені вчасно до загальних виборів", – йдеться в заяві МЗС Данії.

Ризик стосується голосів, відданих у країнах Близького Сходу і, можливо, також у країнах Азії, де пошта проходить через Близький Схід на шляху до Європи, йдеться у повідомленні.

Міністерство не повідомило, скільки данців, за очікуваннями, проголосують за кордоном.

Нещодавно данська прем'єрка Метте Фредеріксен оголосила дострокові вибори в країні, які мають відбутись 24 березня.

Вона пояснила, що зараз слушний момент для голосування, оскільки країна відчуває значний зовнішньополітичний тиск США щодо Гренландії.