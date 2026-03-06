В Дании говорят о риске для голосования на выборах за рубежом из-за кризиса на Ближнем Востоке

Правительство Дании заявило в пятницу, что беспорядки на Ближнем Востоке могут помешать тому, чтобы часть голосов, отданных за рубежом на досрочных парламентских выборах 24 марта, вовремя пришла для подсчета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке глобальные авиаперевозки остаются серьезно нарушенными, поскольку ключевые хабы, такие как Дубай, Доха и Абу-Даби, сталкиваются с перебоями в авиасообщении.

"Министерство иностранных дел не может в этих обстоятельствах гарантировать, что почтовые голоса, отданные в странах, пострадавших от текущей ситуации, будут доставлены вовремя до всеобщих выборов", – говорится в заявлении МИД Дании.

Риск касается голосов, отданных в странах Ближнего Востока и, возможно, также в странах Азии, где почта проходит через Ближний Восток на пути в Европу, говорится в сообщении.

Министерство не сообщило, сколько датчан, по ожиданиям, проголосуют за рубежом.

Недавно датский премьер Метте Фредериксен объявила досрочные выборы в стране, которые должны состояться 24 марта.

Она объяснила, что сейчас подходящий момент для голосования, поскольку страна испытывает значительное внешнеполитическое давление США по Гренландии.