Польша привела в высшую готовность системы ПВО из-за ракетного удара РФ по Украине

В ночь на субботу, 7 марта, системы противовоздушной обороны Польши были приведены в состояние высшей готовности из-за массированного ракетного удара РФ по Украине.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует "Европейская правда".

Согласно заявлению польских военных, из-за массированной атаки на Украину также начались операции военной авиации.

"В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование ВС привело в действие необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли состояния высшей готовности", – говорится в сообщении.

Впоследствии в командовании отчитались о завершении операций в польском воздушном пространстве.

В ночь на 7 марта российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Украину.

Сначала вражеские беспилотники атаковали Сумы, где зафиксировано попадание в жилое и нежилое здания, а также Чугуев в Харьковской области, где дрон попал в частный дом и ранил двух человек.

Впоследствии оккупанты нанесли ракетный удар по пятиэтажному дому в Харькове, разрушив подъезд, в результате чего есть погибшие и травмированные. Позже россияне нанесли ракетные удары по Новоднестровску Черновицкой области и обстреляли Запорожье.

Сообщалось, что в результате атаки и повреждений железнодорожной инфраструктуры ряд пассажирских поездов в трех областях вынужденно меняют маршруты и задерживаются.