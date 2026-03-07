Президентка Молдови закликала світ сфокусуватись на Україні на тлі нової атаки РФ

Президентка Молдови Мая Санду у контексті нового ракетного удару РФ закликала світову спільноту зберігати фокус уваги на Україні.

Про це вона написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Санду наголосила, що російські удари по українських містах і цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами. Молдова беззастережно їх засуджує, додала вона.

"Міжнародна спільнота повинна зберігати увагу до України. Зараз не час вагатися", – зазначила президентка Молдови.

У ніч на 7 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну.

Спочатку ворожі безпілотники атакували Суми, де зафіксовано влучання у житлову та нежитлову будівлі, а також Чугуїв у Харківській області, де дрон поцілив у приватний будинок і поранив двох людей.

Згодом окупанти завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Харкові, зруйнувавши під'їзд, внаслідок чого є загиблі та травмовані. Пізніше росіяни вдарили ракетами по Новодністровську Чернівецької області та обстріляли Запоріжжя.

Повідомляли, що внаслідок атаки та пошкоджень залізничної інфраструктури низка пасажирських поїздів у трьох областях вимушено змінюють маршрути та затримуються.