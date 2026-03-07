Президент Молдовы призвала мир сосредоточиться на Украине на фоне новой атаки РФ

Президент Молдовы Мая Санду в контексте нового ракетного удара РФ призвала мировое сообщество сохранять фокус внимания на Украине.

Об этом она написала в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Санду подчеркнула, что российские удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями. Молдова безоговорочно их осуждает, добавила она.

"Международное сообщество должно сохранять внимание к Украине. Сейчас не время колебаться", – отметила президент Молдовы.

В ночь на 7 марта российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Украину.

Сначала вражеские беспилотники атаковали Сумы, где зафиксировано попадание в жилое и нежилое здания, а также Чугуев в Харьковской области, где дрон попал в частный дом и ранил двух человек.

Впоследствии оккупанты нанесли ракетный удар по пятиэтажному дому в Харькове, разрушив подъезд, в результате чего есть погибшие и травмированные. Позже россияне нанесли ракетные удары по Новоднестровску Черновицкой области и обстреляли Запорожье.

Сообщалось, что в результате атаки и повреждений железнодорожной инфраструктуры ряд пассажирских поездов в трех областях вынужденно меняют маршруты и задерживаются.