Глава МЗС Литви про масований удар по Україні: цинізм Росії вражає

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у контексті масованої ракетної атаки РФ на Україну заявив, що мета Кремля – зламати стійкість, знищивши системи, які забезпечують тепло та електроенергію, а також тероризувати цивільне населення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Х.

Будріс нагадав, що вночі у Харкові було вражено багатоповерховий житловий будинок, в результаті чого загинуло щонайменше 7 мирних жителів, серед яких – 2 дітей.

"Цинізм Росії вражає. У саму ніч відкриття Зимових Паралімпійських ігор 2026 року Росія "святкує" своє повернення, запускаючи ракети по Україні, як феєрверки, бомбардуючи ті самі енергетичні системи, від яких залежить виживання цивільного населення України, включаючи людей з інвалідністю", – підкреслив він.

За його словами, ця атака – це "нагадування Міжнародному паралімпійському комітету: це держава, яку ви вирішили вітати з поверненням, винагороджуючи агресію, яка триває в реальному часі".

"Історія запам'ятає не тільки агресора, але й тих, хто вирішив сприяти цьому, закриваючи очі. Навіть попри закінчення зими Україна терміново потребує більше засобів протиповітряної оборони, перехоплювачів, фінансової та технічної підтримки. ЄС та партнери повинні прискорити поставки вже зараз. Кожна затримка підживлює терор Росії", – наголосив він.

У ніч на 7 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну.

Спочатку ворожі безпілотники атакували Суми, де зафіксовано влучання у житлову та нежитлову будівлі, а також Чугуїв у Харківській області, де дрон поцілив у приватний будинок і поранив двох людей.

Згодом окупанти завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Харкові, зруйнувавши під'їзд, внаслідок чого є загиблі та травмовані. Пізніше росіяни вдарили ракетами по Новодністровську Чернівецької області та обстріляли Запоріжжя.

Повідомляли, що внаслідок атаки та пошкоджень залізничної інфраструктури низка пасажирських поїздів у трьох областях вимушено змінюють маршрути та затримуються.