Глава МИД Литвы о массированном ударе по Украине: цинизм России поражает

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в контексте массированной ракетной атаки РФ на Украину заявил, что цель Кремля – сломить устойчивость, уничтожив системы, обеспечивающие тепло и электроэнергию, а также терроризировать гражданское население.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Х.

Будрис напомнил, что ночью в Харькове был поражен многоэтажный жилой дом, в результате чего погибло не менее 7 мирных жителей, среди которых – 2 детей.

"Цинизм России поражает. В самую ночь открытия Зимних Паралимпийских игр 2026 года Россия "празднует" свое возвращение, запуская ракеты по Украине, как фейерверки, бомбардируя те самые энергетические системы, от которых зависит выживание гражданского населения Украины, включая людей с инвалидностью", – подчеркнул он.

По его словам, эта атака – это "напоминание Международному паралимпийскому комитету: это государство, которое вы решили приветствовать с возвращением, вознаграждая агрессию, которая продолжается в реальном времени".

"История запомнит не только агрессора, но и тех, кто решил способствовать этому, закрывая глаза. Даже несмотря на окончание зимы, Украина срочно нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны, перехватчиков, финансовой и технической поддержки. ЕС и партнеры должны ускорить поставки уже сейчас. Каждая задержка подпитывает террор России", – подчеркнул он.

В ночь на 7 марта российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Украину.

Сначала вражеские беспилотники атаковали Сумы, где зафиксировано попадание в жилое и нежилое здания, а также Чугуев в Харьковской области, где дрон попал в частный дом и ранил двух человек.

Впоследствии оккупанты нанесли ракетный удар по пятиэтажному дому в Харькове, разрушив подъезд, в результате чего есть погибшие и травмированные. Позже россияне нанесли ракетные удары по Новоднестровску Черновицкой области и обстреляли Запорожье.

Сообщалось, что в результате атаки и повреждений железнодорожной инфраструктуры ряд пассажирских поездов в трех областях вынужденно меняют маршруты и задерживаются.