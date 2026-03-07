Полиция Швеции сообщила о подозрении члену экипажа задержанного судна

Полиция Швеции сообщила одному члену экипажа подсанкционного грузового судна Caffa, которое задержала в Балтийском море, о подозрении.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Шведская полиция заявила, что судно, задержанное Швецией в водах Балтийского моря, плавало под фальшивым флагом и подозревалось в нарушении морского права и национального закона о безопасности судов из-за своей непригодности к плаванию.

По словам заместителя главы Национального оперативного управления полиции Йохана Андерссона, одному члену экипажа сообщили о подозрении в нарушении национального и международного законодательства.

Андерссон отметил, что большинство из 11 членов экипажа судна Caffa были россиянами.

Недавно стало известно, что танкер Arctic Metagaz под российским флагом, перевозящий сжиженный природный газ, загорелся в Средиземном море.

А на прошлой неделе бельгийская армия, с помощью французских военных вертолетов, задержала в Северном море нефтяной танкер Ethera, принадлежащий российскому "теневому флоту".

Судно под флагом Гвинеи было перехвачено бельгийскими вооруженными силами в Северном море вечером 28 февраля, после чего было перенаправлено в территориальные воды Бельгии и задержано в порту Зебрюгге.