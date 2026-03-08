Трамп допустив сухопутну операцію США в Ірані "за дуже вагомої причини"
Президент США Дональд Трамп допустив сухопутну операцію проти Ірану, але наголосив, що це буде розглядатися "лише за дуже вагомої причини".
Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".
У спілкуванні з журналістами на борту президентського літака Дональд Трамп знову не виключив сухопутної операції США на території Ірану.
"Я навіть не хочу говорити про це зараз. Не думаю, що це доречне питання – ви ж знаєте, що я на нього не відповім", – сказав він на початку.
"Чи можлива вона? Ймовірно, за дуже вагомої причини – це має бути дуже вагома причина. Я б сказав, що якщо б ми колись таке зробили, вони настільки розбиті, що не можуть воювати "на землі", – продовжив Трамп.
Його перепитали, чи розглядається наземне втручання США для вилучення запасів збагаченого урану, накопиченого Іраном. Трамп припустив, що "на якомусь етапі" це, можливо, відбудеться.
Як відомо, 8 березня військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану увійшла у восьмий день.
Президент США Дональд Трамп попередніми днями заявив, що не бачить інакшого завершення операції, аніж безумовна капітуляція Ірану, та стверджує, що флот країни і повітряні сили фактично знищено.
Президент Ірану сказав, що Трамп може "тільки мріяти" про їхню капітуляцію.
