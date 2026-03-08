Трамп допустил сухопутную операцию США в Иране "по очень веской причине"
Президент США Дональд Трамп допустил сухопутную операцию против Ирана, но подчеркнул, что это будет рассматриваться "только по очень веской причине".
Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".
В общении с журналистами на борту президентского самолета Дональд Трамп снова не исключил сухопутной операции США на территории Ирана.
"Я даже не хочу говорить об этом сейчас. Не думаю, что это уместный вопрос – вы же знаете, что я на него не отвечу", – сказал он в начале.
"Возможна ли она? Вероятно, по очень веской причине – это должна быть очень веская причина. Я бы сказал, что если бы мы когда-то такое сделали, они настолько разбиты, что не могут воевать "на земле", – продолжил Трамп.
Его переспросили, рассматривается ли наземное вмешательство США для изъятия запасов обогащенного урана, накопленного Ираном. Трамп предположил, что "на каком-то этапе" это, возможно, произойдет.
Как известно, 8 марта военная кампания США и Израиля против Ирана вошла в восьмой день.
Президент США Дональд Трамп в предыдущие дни заявил, что не видит иного завершения операции, чем безусловная капитуляция Ирана, и утверждает, что флот страны и воздушные силы фактически уничтожены.
Президент Ирана сказал, что Трамп может "только мечтать" об их капитуляции.
