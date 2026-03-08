Польша эвакуирует своих граждан с Ближнего Востока военными самолетами

В Варшаву вернулся первый из двух военных самолетов, которые Польша привлекла для эвакуации своих граждан с Ближнего Востока.

Как информирует RMF24, об этом сообщили на странице Оперативного командования ВС Польши, пишет "Европейская правда".

Поздно вечером 7 марта в Варшаве приземлился первый из двух военных самолетов, отправленных за поляками, которые застряли на Ближнем Востоке. Эти Boeing 737 обычно используются для полетов высокопоставленных чиновников.

#PKWBliskiWschód 🇵🇱

O godz. 20.16 wylądował pierwszy z dwóch samolotów wojskowych wracających z Rijadu (Arabia Saudyjska), realizujących kolejną misję w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód. Na ich pokładach do kraju wraca dzisiaj 106 pasażerów ewakuowanych z… pic.twitter.com/kvCadrFajF – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 7, 2026

Самолеты отправились на Ближний Восток утром того же дня и приземлились в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

В Оперативном командовании отметили, что этими рейсами вернут 106 граждан.

"Операция осуществляется в тесной координации с государственными институтами, отвечающими за безопасность граждан; ситуация в оперативной зоне находится под постоянным мониторингом. Польская армия остается готовой помогать польским гражданам", – отметили в заметке.

Военные участвуют в эвакуации в рамках Ближневосточного иностранного контингента, созданного решением президента Кароля Навроцкого по запросу премьера Дональда Туска. Операцией руководит Оперативное командование ВС Польши.

Финляндия в воскресенье вернет еще 160 своих граждан с Ближнего Востока, Эстония – ожидает последние рейсы.

Во Францию по состоянию на субботу вернули 4300 граждан из тех, которые хотели вылететь из стран Ближнего Востока в связи с последними событиями.