Укр Рус Eng

Польша эвакуирует своих граждан с Ближнего Востока военными самолетами

Новости — Воскресенье, 8 марта 2026, 11:54 — Мария Емец

В Варшаву вернулся первый из двух военных самолетов, которые Польша привлекла для эвакуации своих граждан с Ближнего Востока.

Как информирует RMF24, об этом сообщили на странице Оперативного командования ВС Польши, пишет "Европейская правда".

Поздно вечером 7 марта в Варшаве приземлился первый из двух военных самолетов, отправленных за поляками, которые застряли на Ближнем Востоке. Эти Boeing 737 обычно используются для полетов высокопоставленных чиновников.

Самолеты отправились на Ближний Восток утром того же дня и приземлились в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

В Оперативном командовании отметили, что этими рейсами вернут 106 граждан.

"Операция осуществляется в тесной координации с государственными институтами, отвечающими за безопасность граждан; ситуация в оперативной зоне находится под постоянным мониторингом. Польская армия остается готовой помогать польским гражданам", – отметили в заметке.

Военные участвуют в эвакуации в рамках Ближневосточного иностранного контингента, созданного решением президента Кароля Навроцкого по запросу премьера Дональда Туска. Операцией руководит Оперативное командование ВС Польши.

Финляндия в воскресенье вернет еще 160 своих граждан с Ближнего Востока, Эстония – ожидает последние рейсы.

Во Францию по состоянию на субботу вернули 4300 граждан из тех, которые хотели вылететь из стран Ближнего Востока в связи с последними событиями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Ближний Восток
Реклама: