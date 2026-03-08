Фінляндія поверне ще 160 своїх громадян з Близького Сходу, Естонія – очікує останні рейси
З Оману у неділю має вилетіти репатріаційний рейс, організований Фінляндією для своїх громадян, а в Естонії очікують прибуття двох останніх репатріаційних рейсів з Близького Сходу.
Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами Yle та ERR.
У неділю 8 березня зі столиці Оману Маската має вилетіти репатріаційний рейс для фінських громадян, організований МЗС Фінляндії. Ним зможуть повернутися близько 160 людей. Пріоритет надають родинам з дітьми та іншим вразливим категоріям.
Літак очікувано вилетить о 16 годині і приземлиться в аеропорту "Вантаа" біля Гельсінкі опівночі.
Перед цим невелика кількість фінів повернулись репатріаційним рейсом від МЗС Швеції зі 180 людьми на борту.
Естонія у неділю очікує останні два з організованих МЗС репатріаційних рейсів, на додачу до п’яти, які вже прибули. Один вилетить з Дубаю до кінця ранку, ще один – увечері. Наступних після них не планують. Частина естонських громадян будуть повертатися додому спецрейсами, які організовують інші країни.
Як відомо, з початком операції США та Ізраїлю проти Ірану, у відповідь на яку Іран завдав ударів по багатьох країнах регіону, на Близькому Сході застрягли сотні тисяч громадян європейських країн.
До Франції станом на суботу повернулись 4300 осіб з близько 5000, які висловлювали таке бажання.
