СМИ: на Кипре задержали двух подозреваемых в шпионаже для Ирана

Власти Кипра арестовали 28-летнего гражданина Азербайджана и 27-летнюю эстонку по подозрению в терроризме и шпионаже в пользу Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Philenews.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Эстонии расследует эти обвинения.

Полиция Кипра сообщила, что арест состоялся в Ларнаке незадолго до запланированного вылета подозреваемых с Кипра.

Следователи считают, что мужчина неоднократно посещал Иран и, вероятно, был завербован в Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Находясь на Кипре, подозреваемые посетили Пафос, Лимасол и Ларнаку, где они фотографировали различные объекты, в том числе те, которые часто посещают граждане Израиля. Полиция выясняет, могли ли они передавать эти фотографии за границу.

Суд принял решение содержать подозреваемых под стражей на восемь дней, а их личные вещи изъяли для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, на прошлой неделе Греция задержала 36-летнего гражданина Грузии, подозреваемого в шпионаже за военно-морской базой США на острове Крит.

А в пятницу полиция Лондона сообщила об арестах четырех человек, подозреваемых в шпионаже для иранской разведки.