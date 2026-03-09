СМИ: министры финансов G7 обсудят высвобождение стратегических резервов нефти

Министры финансов стран "Группы семи" (G7) проведут в понедельник, 9 марта, экстренное совещание для обсуждения возможного совместного высвобождения нефти из стратегических резервов, которое будет координировать Международное энергетическое агентство (IEA) для сдерживания резкого скачка цен на нефть на фоне конфликта в Персидском заливе.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленных собеседников, среди которых есть высокопоставленный чиновник G7, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, три страны G7, включая США, уже выразили поддержку идеи совместного высвобождения запасов. Как отмечается, 32 страны-члена IEA сохраняют стратегические запасы нефти как часть коллективной системы реагирования на энергетические кризисы.

Один из собеседников утверждает, что некоторые американские чиновники считают целесообразным совместное высвобождение 300-400 млн баррелей (примерно 25-30% от общего объема запасов стран IEA), который оценивается в 1,2 млрд баррелей.

Встреча состоится на фоне давления на президента США Дональда Трампа по остановке резкого роста цен на сырую нефть с начала американо-израильской операции против Ирана.

Средняя цена на бензин в США к воскресенью, 8 марта, выросла до $3,45 за галлон с $2,98 за галлон неделю назад и, вероятно, будет расти, если Трамп не сможет изменить эту тенденцию.

Скачок цен на нефть за последнюю неделю вызвал глобальные последствия, угрожая новой волной инфляции, что может нанести длительный ущерб мировому экономическому росту.

Среди крупнейших импортеров нефти – Китай, Индия, Южная Корея, Япония, Германия, Италия и Испания, они особенно уязвимы к ценовым шокам.

Как отмечается, цена нефти марки Brent, международного эталона, на азиатских торгах в понедельник, 9 марта, выросла на 24% до $116,71 за баррель, но позже упала почти на 19% до $110,85 после новостей о встрече G7.

А цена на американскую нефть West Texas Intermediate выросла на 28%, до $116,45, прежде чем упала примерно до $108.

Экстренные нефтяные резервы были созданы после арабского нефтяного эмбарго, когда арабские государства резко ограничили экспорт нефти в страны, которые поддержали Израиль во время войны "Судного дня" в 1973 году.

Эти резервы предназначены для стабилизации рынков в случае серьезных энергетических кризисов. С момента основания IEA страны-участницы прибегали к коллективному высвобождению запасов пять раз, в том числе дважды в 2022 году после начала российско-украинской войны.

Как известно, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную кампанию против Ирана.

Трамп недавно заявил, что не видит иного завершения операции, чем безусловная капитуляция Ирана, и утверждает, что флот страны и воздушные силы фактически уничтожены.

Президент Ирана сказал, что Трамп может "только мечтать" об их капитуляции.

