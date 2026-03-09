Спецпосланці Трампа у вівторок відвідають Ізраїль на тлі розбіжностей між країнами

Спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер у вівторок, 10 березня, відвідають Ізраїль для переговорів про перебіг спільної операції проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Times of Israel з посиланням на американського посадовця.

За інформацією ЗМІ, терміновий візит відбувається на тлі розбіжностей між Ізраїлем та США щодо ізраїльських ударів по іранських нафтових об'єктах.

Вашингтону було відомо про плани атакувати нафтову інфраструктуру Ірану, але ізраїльтяни не повідомили, що удари будуть настільки масштабними.

Американський посадовець заявив, що це була "погана ідея", і що адміністрація США була здивована масштабом атак.

Крім того, у Вашингтоні стурбовані тим, що атаки на інфраструктуру, яка також забезпечує паливом цивільне населення Ірану, можуть мати зворотний ефект, зміцнюючи іранський режим і налаштовуючи громадську думку проти Ізраїлю та США.

Також зазначається, що досі обговорення ударів відбувалося переважно на військовому рівні, без чіткого політичного послання між урядами.

Нагадаємо, у понеділок, 9 березня американський президент Дональд Трамп заявив, що рішення щодо завершення війни проти Ірану буде "взаємним" із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Також Трамп нещодавно заявив, що не бачить інакшого завершення операції, аніж безумовна капітуляція Ірану, та стверджує, що флот країни і повітряні сили фактично знищено.

Раніше президент США стверджував, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Удар без підтримки: як у США відреагували на війну з Іраном та чому це – проблема для Трампа.