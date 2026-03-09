Спецпосланцы Трампа во вторник посетят Израиль на фоне разногласий между странами

Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во вторник, 10 марта, посетят Израиль для переговоров о ходе совместной операции против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Times of Israel со ссылкой на американского чиновника.

По информации СМИ, срочный визит происходит на фоне разногласий между Израилем и США относительно израильских ударов по иранским нефтяным объектам.

Вашингтону было известно о планах атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана, но израильтяне не сообщили, что удары будут настолько масштабными.

Американский чиновник заявил, что это была "плохая идея", и что администрация США была удивлена масштабом атак.

Кроме того, в Вашингтоне обеспокоены тем, что атаки на инфраструктуру, которая также обеспечивает топливом гражданское население Ирана, могут иметь обратный эффект, укрепляя иранский режим и настраивая общественное мнение против Израиля и США.

Также отмечается, что до сих пор обсуждение ударов происходило преимущественно на военном уровне, без четкого политического послания между правительствами.

Напомним, в понедельник, 9 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что решение о завершении войны против Ирана будет "взаимным" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Также Трамп недавно заявил, что не видит иного завершения операции, чем безусловная капитуляция Ирана, и утверждает, что флот страны и воздушные силы фактически уничтожены.

Ранее президент США утверждал, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

