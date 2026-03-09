В бельгийском городе произошел взрыв в синагоге, повреждено здание

Вечером 8 марта произошел взрыв в синагоге в бельгийском городе Льеж, в результате чего было повреждено здание.

Об этом пишет VRT, передает "Европейская правда".

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, но был нанесен материальный ущерб: окна на фасаде здания были выбиты, также повреждены окна в зданиях напротив.

Полиция объявила, что улица будет оставаться закрытой, пока идет расследование. В непосредственной близости от синагоги также установлена зона безопасности.

Мэр Льежа решительно осуждает этот инцидент.

"Недопустимо, чтобы мы импортировали конфликты извне в наш город", – акцентировал он.

В начале марта правительство Великобритании начало независимое расследование антисемитизма в школах и колледжах Англии.

Также писали, что в Германии приговорили к более чем 10 годам тюремного заключения сирийского беженца, который в прошлом году ранил ножом туриста возле берлинского мемориала Холокоста.