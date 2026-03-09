Сенатор Грем закликав Ізраїль не завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Ізраїль не завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Грем заявив, що Ізраїль продемонстрували дивовижну здатність до руйнування кривавого режиму в Ірані.

"Америка дуже вдячна їм за це. Однак незабаром настане день, коли іранський народ сам буде вирішувати свою долю, а не вбивчий режим аятол", – наголосив він.

Відтак у зв’язку з цим, Грем закликав Ізраїль бути "обережними у виборі цілей".

"Наша мета – звільнити іранський народ таким чином, щоб не позбавити його шансу почати нове, краще життя після падіння цього режиму. Нафтова економіка Ірану буде мати важливе значення для досягнення цієї мети", – додав американський сенатор.

ЗМІ писали, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер у вівторок, 10 березня, відвідають Ізраїль для переговорів про перебіг спільної операції проти Ірану.

Нагадаємо, у понеділок, 9 березня американський президент Дональд Трамп заявив, що рішення щодо завершення війни проти Ірану буде "взаємним" із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Раніше президент США стверджував, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Удар без підтримки: як у США відреагували на війну з Іраном та чому це – проблема для Трампа.