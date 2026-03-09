Сенатор Грэм призвал Израиль не наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Израиль не наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Грэм заявил, что Израиль продемонстрировали удивительную способность к разрушению кровавого режима в Иране.

"Америка очень благодарна им за это. Однако вскоре наступит день, когда иранский народ сам будет решать свою судьбу, а не убийственный режим аятолл", – подчеркнул он.

Поэтому в связи с этим, Грэм призвал Израиль быть "осторожными в выборе целей".

"Наша цель – освободить иранский народ таким образом, чтобы не лишить его шанса начать новую, лучшую жизнь после падения этого режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь важное значение для достижения этой цели", – добавил американский сенатор.

СМИ писали, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во вторник, 10 марта, посетят Израиль для переговоров о ходе совместной операции против Ирана.

Напомним, в понедельник, 9 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что решение о завершении войны против Ирана будет "взаимным" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее президент США утверждал, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

