Столтенберг заявив, що війна в Ірані може вплинути на економіку Норвегії

Колишній генеральний секретар НАТО та чинний міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що війна на Близькому Сході може вплинути на норвезьку економіку.

Про це він заявив на брифінгу у понеділок, 9 березня, передає "Європейська правда".

Столтенберг заявив, що війна на Близькому Сході посилює невизначеність у міжнародній економіці. За його словами, ступінь впливу цього на норвезьку економіку залежить від тривалості та масштабів війни, але зниження глобального зростання вплине на норвезький експорт.

Він наголосив, що існує ризик, що глобальне економічне зростання сповільниться, а глобальна інфляція цін зросте.

"Державний бюджет на 2027 рік повинен допомогти забезпечити стабільність норвезької економіки в неспокійні часи та сприяти вирішенню довгострокових завдань, що стоять перед нами", – наголосив Столтенберг.

Писали, що міністри фінансів країн "Групи семи" (G7) проведуть у понеділок, 9 березня, екстрену нараду для обговорення можливого спільного вивільнення нафти зі стратегічних резервів, яке координуватиме Міжнародне енергетичне агентство (IEA) для стримування різкого стрибка цін на нафту на тлі конфлікту в Перській затоці.

Американський президент Дональд Трамп нещодавно заявив, що не бачить інакшого завершення операції, аніж безумовна капітуляція Ірану, та стверджує, що флот країни і повітряні сили фактично знищено.

Президент Ірану сказав, що Трамп може "тільки мріяти" про їхню капітуляцію.

Читайте також: Удар без підтримки: як у США відреагували на війну з Іраном та чому це – проблема для Трампа.