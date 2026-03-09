Столтенберг заявил, что война в Иране может повлиять на экономику Норвегии

Бывший генеральный секретарь НАТО и действующий министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что война на Ближнем Востоке может повлиять на норвежскую экономику.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник, 9 марта, передает "Европейская правда".

Столтенберг заявил, что война на Ближнем Востоке усиливает неопределенность в международной экономике. По его словам, степень влияния этого на норвежскую экономику зависит от продолжительности и масштабов войны, но снижение глобального роста повлияет на норвежский экспорт.

Он подчеркнул, что существует риск, что глобальный экономический рост замедлится, а глобальная инфляция цен вырастет.

"Государственный бюджет на 2027 год должен помочь обеспечить стабильность норвежской экономики в неспокойные времена и способствовать решению долгосрочных задач, стоящих перед нами", – подчеркнул Столтенберг.

Писали, что министры финансов стран "Группы семи" (G7) проведут в понедельник, 9 марта, экстренное совещание для обсуждения возможного совместного высвобождения нефти из стратегических резервов, которое будет координировать Международное энергетическое агентство (IEA) для сдерживания резкого скачка цен на нефть на фоне конфликта в Персидском заливе.

Американский президент Дональд Трамп недавно заявил, что не видит иного завершения операции, кроме безусловной капитуляции Ирана, и утверждает, что флот страны и воздушные силы фактически уничтожены.

Президент Ирана сказал, что Трамп может "только мечтать" об их капитуляции.

