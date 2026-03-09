Сійярто знайшов виправдання закликам Будапешта до скасування санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав Європейський Союз скасувати заборону на імпорт російської нафти та газу через загострення ситуації на Близькому Сході, яке спричинило перебої в ланцюгах постачання.

Про це, як пише "Європейська правда", Сійярто написав в мережі X.

Міністр заявив, що Європа вже зіштовхується з різким зростанням цін на енергоносії через війну на Близькому Сході.

Глава угорського МЗС стверджує, що ЄС став "вразливим" після запровадження санкцій проти РФ. За його словами, збереження чинних обмежень проти російських енергоносіїв завдасть шкоди економікам європейських країн.

"Якщо Брюссель збереже санкції, це завдасть серйозної шкоди європейським людям та європейській економіці. Основна увага має бути зосереджена на захисті інтересів європейців, а не на ідеології", – написав Сійярто.

Його заява була оприлюднена на тлі відеозвернення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому він звинуватив Україну в енергетичній кризі через блокування постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", а також повідомив про своє звернення до Європейської комісії з проханням скасувати санкції, запроваджені проти російських енергоносіїв.

Через зростання цін на пальне в Угорщині уряд країни скликав термінове засідання.

Нагадаємо, у п’ятницю, 6 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме європейський кредит на 90 млрд євро для України до відновлення транзиту через "Дружбу", а міністр енергетики – що Угорщина вдасться до юридичних кроків, якщо транзит не поновиться через три дні.