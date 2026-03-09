Сийярто нашел оправдание призывам Будапешта к отмене санкций против РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Европейский Союз отменить запрет на импорт российской нефти и газа из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое привело к перебоям в цепях поставок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сийярто написал в сети X.

Министр заявил, что Европа уже сталкивается с резким ростом цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке.

Глава венгерского МИД утверждает, что ЕС стал "уязвимым" после введения санкций против РФ. По его словам, сохранение действующих ограничений для российских энергоносителей нанесет ущерб экономикам европейских стран.

"Если Брюссель сохранит санкции, это нанесет серьезный ущерб европейским людям и европейской экономике. Основное внимание должно быть сосредоточено на защите интересов европейцев, а не на идеологии", – написал Сийярто.

Его заявление было обнародовано на фоне видеообращения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он обвинил Украину в энергетическом кризисе из-за блокирования поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", а также сообщил о своем обращении к Европейской комиссии с просьбой отменить санкции, введенные против российских энергоносителей.

Из-за роста цен на топливо в Венгрии правительство страны созвало срочное заседание.

Напомним, в пятницу, 6 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать европейский кредит на 90 млрд евро для Украины до восстановления транзита через "Дружбу", а министр энергетики – что Венгрия прибегнет к юридическим шагам, если транзит не возобновится через три дня.