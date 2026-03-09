В Орбана готують ґрунт для тривалого арешту викрадених грошей і цінностей Ощадбанку

Мате Кочіш, лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес", подав законопроєкт щодо захоплених коштів і цінностей українського Ощадбанку, який передбачає їх арешт до кінця розслідування в Угорщині.

Текст законопроєкту розміщений на сайті парламенту, передає "Європейська правда".

Пропозиція стосується "незвичайної суми" готівки та золота, що транспортувалися через Угорщину.

Кочіш запропонував вважати викрадені минулого тижня активи конфіскованими до закінчення процедури, розпочатої Національною податковою та митною адміністрацією (NAV). Член комітету від партії "Фідес" зазначив, що влада розслідує, як мета та використання перевезених активів впливають на національну безпеку. Однак він заявив, що спосіб перевезення та особи перевізників можуть становити загрозу національній безпеці Угорщини.

Обґрунтовуючи пропозицію, Кочіш зазначив, що багато речей щодо справи "скандального українського золотого конвою" досі залишаються незрозумілими.

Як зазначає Telex, цей законопроєкт буде обговорено в парламенті в порядку виняткової процедури, як було оголошено під час відкритої частини засідання Комітету з національної безпеки в понеділок. Комітет зазвичай проводить закриті засідання, але для обговорення законопроєкту Кочіша члени комітету перейшли в іншу кімнату, де засідання було певний час відкритим.

Член опозиційної MSZP Жолт Молнар висловив сумнів, чому Мате Кочіш виніс пропозицію саме зараз, перед виборами, і чому він подав її так швидко. Голова комітету від партії "Йоббік" Золтан Сас також заперечив проти того, щоб пропозиція була винесена так швидко, тому що не було часу ознайомитися з нею детально.

За словами Саса, існує також занепокоєння щодо ретроактивного законодавства у зв'язку з цією пропозицією. Однак вони також погодилися, що це питання може становити загрозу національній безпеці.

Мате Кочіш коротко відповів на їхні занепокоєння, сказавши, що хоча занепокоєння щодо ретроактивного ефекту дійсно можуть виникнути, пропозиція стосується саме цього конкретного питання, яке вимагає законодавчого врегулювання.

Він перепросив за подання пропозиції в такий короткий термін, пояснивши, що парламент збиратиметься лише в понеділок і вівторок перед виборами, тому рішення щодо пропозиції має бути прийнято терміново.

Комітет проголосував чотирма голосами за пропозицію Кочіша і двома утрималися, причому утрималися Золтан Сас з партії "Йоббік" і Жолт Молнар з партії MSZP. Члени комітету також проголосували таким же чином, щоб рекомендувати Національній асамблеї обговорити пропозицію як виняток.

Нагадаємо, семеро українських інкасаторів, затриманих разом з цінностями в Угорщині минулого тижня, повернулись в Україну ввечері 6 березня. Ощадбанк та МЗС України вимагають від Угорщини повернути цінності банку та автомобілі, які здійснювали перевезення.

