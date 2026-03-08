Cибіга закликав Угорщину повернути валюту й цінності з інкасаторських авто "Ощадбанку"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Угорщину повернути валюту й золоті злитки, вилучені з інкасаторських автомобілів "Ощадбанку".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Cибіга нагадав, що 8 березня почалась третя доба відтоді, як Угорщина зупинила автомобілі інкасаторів "Ощадбанку", які везли валюту й цінності з Австрії в Україну, та "вкрала гроші й дорогоцінні метали серед білого дня".

Today is the third day since Hungarian authorities robbed two Ukrainian armored banking vehicles, which were transiting from Austria, and stole money and precious metals in broad daylight.



This money does not belong to Hungary or its government; it is owned by Ukraine's state… – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 8, 2026

"Ці кошти не належать Угорщині чи угорській владі, це – власність українського державного банку, "Ощадбанку", тобто – українських платників податків. Вимагаємо їхнього негайного повернення, а також закликаємо до загальноєвропейського осуду цього безпрецедентного випадку державного бандитизму й рекетирства. Закликаю усіх наших європейських партнерів висловитись", – заявив Андрій Сибіга.

Увечері 7 березня "Ощадбанк" опублікував заяву, у якій вимагає від Угорщини повернути інкасаторські автомобілі та цінності, які були незаконно захоплені. Йдеться про 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Нагадаємо, семеро українських інкасаторів повернулись в Україну ввечері 6 березня.

Угорські фактчекери стверджують, що російська пропаганда розпочала кампанію дезінформації із використанням фейкових зображень про українських інкасаторів, які створив штучний інтелект.

